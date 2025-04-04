Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 28-29 Mart 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Ahmet Havutçu (Serveroğlu Geçitkale GSK),Alper Sözgen(Çanakkale TSK), Benyamin Kalantari (Mormenekşe GBSK), Hami Çolak (Northernland Dipkarpaz SK), Hüseyin Konyalıoğlu (Atoll Kozanköy SK), Mehmet Söker (M. Hacıali Yılmazköy SK), Mikail Sivri (Cihangir GSK), Mustafa Gürbüz (Türk Ocağı Limasol SK), Serdar Kavcı (Esentepe KKSK)

Serkan Almas (Mormenekşe GBSK)

2 Maç: Ahmet Can Temel (Gönyeli SK), Berat Yusuf Doğan (Vadili TÇBSK), Cenk Yılmaz (Karşıyaka SK), Çağdaş Arslan (M. Hacıali Yılmazköy SK), Eren Akdöner (Düzkaya KOSK), Suphi Duran (Northernland Dipkarpaz SK)

3 Maç: Halit Şakalak (Alsancak Yeşilova SK), Hüseyin Paşa (Atoll Kozanköy SK), Kamil Özpınar (Düzkaya KOSK), Ozan Moroğlu (Göçmenköy İYSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Ali Duvarcı (Küçük Kaymaklı TSK), Cemre Yıldızev (Serveroğlu Geçitkale GSK), Doğukan Raif Tuğcu (Mormenekşe GBSK), Hüseyin Baflı (M. Hacıali Yılmazköy SK), Mustafa Vargın (Türk Ocağı Limasol SK), Turan Altay (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

2 Maç: Mehmet Karagil (Mağusa Türk Gücü)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Abdullah Çomunoğlu (Atoll Kozanköy), Arda Bayrakçı(Lapta) Arseven Dağer(Gönyeli), Barış Kaya (Yenicami ), Berk Kaya( DND L. Gençler Birliği) Celal Şehsuvaroğlu (Küçük Kaymaklı) Efe Kande (Lapta), Ersoy Öncen(Lefke), Ertan Habeşoğlu(Yeniboğaziçi), Geremias Jimmy Lima Mpanzu(Yenicami), İbrahim Kaba(Gönyeli), Kaan Zeytuncu(Türk Ocağı Limasol), Kemal Solkanat (Lefke), Mehmet Ali Aylanç(DND L. Gençler Birliği), Mehmet Fırlar(Türk Ocağı) Mehmetali Öztemiz(Mormenekşe), Muhammed Jatta (Karşıyaka), Mustafa Kemal Atlar (China Bazaar Gençlik Gücü), Müzeyyen Dilek Özbiler(Doğan Türk Birliği), Onur Kınay(M. Hacıali Yılmazköy), Ömer Uluer(Yeniboğaziçi), Quesi Jonathan Weston(A. Yeşilova) Salih Can Gül

(Atoll Kozanköy), Yannick Nkurunziza (China Bazaar Gençlik Gücü) Yusuf Kondoz(Çetinkaya)