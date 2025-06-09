Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Saydam U14 Ligi’nde 9.hafta maçları yarın başlıyor. Üç güne yayılan 7 gruptaki maçları yönetecek hakemler de açıklandı.

Saydam U14 Ligi’nde 9.haftanın programı ve hakemleri şöyle:

1.GRUP

10 Haziran 2025, Salı (Saat: 18.00)

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Gayretköy: Emirhan Yılmaz

Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Baf Ü.Yurdu: Selim Kaynarca

Zümrütköy Stadı Zümrütköy-Lefke: Emir Turalı

2.GRUP

11 Haziran 2025, Çarşamba(Saat: 18.00)

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Taşkınköy:Nedime Sungur

Lefkoşa Ortaköy Stadı Yenikent Perçinci-Lapta:Ali Eren Orcan

Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı T. E.Dikmen Gücü-B.Tatlısu:Hazar Z. Özen

3.GRUP

11 Haziran 2025, Çarşamba(Saat: 18.00)

K.Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Gönyeli: Emirhan Yılmaz

12 Haziran 2025, Perşembe(Saat: 18.00)

Göçmenköy Stadı: Doğukent-Göçmenköy: Hazar Z. Özen

Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahası Yenicami-Çetinkaya: Furkan Türk

4.GRUP

10 Haziran 2025, Salı(Saat: 18.00)

Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Karaoğlanoğlu:Orhan Kuşappi

Girne Pia Bella Sahası Türk Ocağı-Doğan T.Birliği: Aldulkadir Karadağ

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Girne H.Evi: Mert Aksu

5.GRUP

11 Haziran 2025, Çarşamba(Saat: 18.00)

Cihangir Antrenman Sahası Cihangir-Gaziköy:Ahmet Yenilmez

Balıkesir Stadı Balıkesir-S.Geçitkale: Nurhan Kutlugün

Akdoğan Özgürlük Stadı Vadili-Akdoğan: Mert Aksu

6.GRUP

10 Haziran 2025, Salı(Saat: 18.00)

Yeniboğaziçi Osman E. M Stadı Yeniboğaziçi-Mağusa T.Gücü: Ahmet Yenilmez

11 Haziran 2025, Çarşamba(Saat: 18.00)

Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-UG Tuzlaspor:Arda Bilgimer

12 Haziran 2025, Perşembe(Saat: 18.00)

Maraş Necip Halil Kartal Stadı TH Dumlupınar-Türkmenköy:Mertcan Yaprak

7.GRUP

10 Haziran 2025, Salı(Saat: 18.00)

Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ergazi-N.Dipkarpaz: Nurhan Kutlugün

İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzonspor-Bafra:Yunus Çağlar

Mehmetçik Stadı ÇG Yedikonuk-DND G.Birliği: Cenk Aras Özfutu