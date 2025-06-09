Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Saydam U14 Ligi’nde 9.hafta maçları yarın başlıyor. Üç güne yayılan 7 gruptaki maçları yönetecek hakemler de açıklandı.
Saydam U14 Ligi’nde 9.haftanın programı ve hakemleri şöyle:
1.GRUP
10 Haziran 2025, Salı (Saat: 18.00)
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Gayretköy: Emirhan Yılmaz
Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Baf Ü.Yurdu: Selim Kaynarca
Zümrütköy Stadı Zümrütköy-Lefke: Emir Turalı
2.GRUP
11 Haziran 2025, Çarşamba(Saat: 18.00)
Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Taşkınköy:Nedime Sungur
Lefkoşa Ortaköy Stadı Yenikent Perçinci-Lapta:Ali Eren Orcan
Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı T. E.Dikmen Gücü-B.Tatlısu:Hazar Z. Özen
3.GRUP
11 Haziran 2025, Çarşamba(Saat: 18.00)
K.Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Gönyeli: Emirhan Yılmaz
12 Haziran 2025, Perşembe(Saat: 18.00)
Göçmenköy Stadı: Doğukent-Göçmenköy: Hazar Z. Özen
Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahası Yenicami-Çetinkaya: Furkan Türk
4.GRUP
10 Haziran 2025, Salı(Saat: 18.00)
Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Karaoğlanoğlu:Orhan Kuşappi
Girne Pia Bella Sahası Türk Ocağı-Doğan T.Birliği: Aldulkadir Karadağ
Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Girne H.Evi: Mert Aksu
5.GRUP
11 Haziran 2025, Çarşamba(Saat: 18.00)
Cihangir Antrenman Sahası Cihangir-Gaziköy:Ahmet Yenilmez
Balıkesir Stadı Balıkesir-S.Geçitkale: Nurhan Kutlugün
Akdoğan Özgürlük Stadı Vadili-Akdoğan: Mert Aksu
6.GRUP
10 Haziran 2025, Salı(Saat: 18.00)
Yeniboğaziçi Osman E. M Stadı Yeniboğaziçi-Mağusa T.Gücü: Ahmet Yenilmez
11 Haziran 2025, Çarşamba(Saat: 18.00)
Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-UG Tuzlaspor:Arda Bilgimer
12 Haziran 2025, Perşembe(Saat: 18.00)
Maraş Necip Halil Kartal Stadı TH Dumlupınar-Türkmenköy:Mertcan Yaprak
7.GRUP
10 Haziran 2025, Salı(Saat: 18.00)
Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ergazi-N.Dipkarpaz: Nurhan Kutlugün
İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzonspor-Bafra:Yunus Çağlar
Mehmetçik Stadı ÇG Yedikonuk-DND G.Birliği: Cenk Aras Özfutu