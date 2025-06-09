Süper Ligin başkent ekibi Yenicami altyapısında yetişip geçtiğimiz sezon A takımda Süleyman ile birlikte kaleyi koruyan genç file bekçisi İdris Yekli, siyah beyazlı kulüpten ayrılma kararı aldı.

Ayrılık, sezon öncesi erken gelirken, İdris’in ayrılık kararındaki en önemli sebebinin “tek hedefinin birinci kaleci olarak forma giymek” olduğu öğrenildi.

Teknik heyetle yapılan görüşmelerin ardından iki taraf, karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldı.

Yeni sezonda farklı bir takımın kalesini koruyacak olan İdris, Yenicami’den ayrılarak yeni bir sayfa açıyor.

Yenicami camiasının umut bağladığı ve geleceğin yıldızları arasında gösterdiği İdris Yekli, soğukkanlı duruşu, refleksleri ve kritik kurtarışlarıyla dikkat çekmişti.