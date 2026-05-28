Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU), öğrencilerin akademik stresini azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla Bahar Şenliği ve motivasyon günü düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kampüs alanındaki şenlik kapsamında ödüllü mini sportif oyunlar yapıldı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Etkinlikte DJ Yusuf Coşkuner de sahne aldı.

KSTU Genel Sekreteri Cenk Paşa, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerin de öğrencilerin gelişimi açısından önem taşıdığını belirtti. Paşa, bahar şenliklerinin kurumsal aidiyeti güçlendirdiğini ve motivasyonu artırdığını ifade ederek, kampüs etkinliklerinin gelecek süreçte de devam edeceğini kaydetti.