Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafından düzenlenen SPLAT 2025 Süper Lig Satranç Müsabakaları, 6 Nisan 2025 Pazar günü oynanan üçüncü ayak karşılaşmalarıyla sona erdi. Ligde şampiyonluğa ulaşan takım, Döveç Group Sertbay Satranç Akademisi oldu.

Süper Lig’de ikinciliği Lefkoşa Satranç Derneği, üçüncülüğü ise Yamaç Samani Satranç Derneği elde etti. Sezonu son iki sırada tamamlayan Gümüş At Satranç Derneği ile Şah-Mat Satranç Derneği ise 1. Lig’e düşme hükmü aldı.

1. Lig’de mücadele eden 7 takım arasından şampiyonluğa Arredo Çanakkale Satranç Takımı ulaşırken, ikinci sırayı Döveç Satranç Takımı aldı. Bu iki takım, gelecek sezon Süper Lig’de yer alma hakkı kazandı. Ligde 7. olan Girne Kalesi Satranç Derneği ise 2. Lig’e düştü.

2. LİG’DEN 1. LİG’E YÜKSELENLER

Geçtiğimiz hafta tamamlanan 2. Lig müsabakalarında Mağusa Satranç Akademisi şampiyon olurken, Dumlupınar Türk Spor Kulübü de ikincilik elde ederek 1. Lig’e yükselmeye hak kazandı.

Yedek Lig’de ise genç satranççıların mücadelesi dikkat çekti. Bu kategoride şampiyonluğu Döveç Group Sertbay Satranç Akademisi Yıldızlar takımı kazandı. İkincilik ve üçüncülük dereceleri ise sırasıyla Lefkoşa Satranç Derneği-A ve Lefkoşa Satranç Derneği-B takımlarına ait oldu.