Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından 4-6 Nisan tarihleri arasında Lefkoşa’da düzenlenen 11+ yaş Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası’na Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’ün genç sporcuları damga vurdu. Turnuvaya Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda hazırlanan genç sporcular, elde ettikleri şampiyonluklar ve kırdıkları rekorlarla büyük bir başarıya imza attı. Üç gün süren müsabakalarda, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü, “Yıldız Erkekler” kategorisinde şampiyon olarak birincilik kupasını kaldırırken, “Genç Kızlar” kategorisinde ise ikincilik kürsüsüne çıktı.

27 ALTIN, 16 GÜMÜŞ, 11 BRONZ, TOPLAM 54 MADALYA İLE DÖNDÜLER!

Erkekler 4x50 metre Serbest ve 4x50 Karışık Bayrak Yarışında ise Erten Kasımoğlu, Erten Can Kasımoğlu, Muhammed Aydın ve Akman Tüzünkan’dan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü iki kategoride birinci oldu.

Kızlar 4x50 metre Serbest Bayrak Yarışında Maria Antonela Gomez, Su Baykal, Ceylin Bayraktar ve Gülsen Balcı yarıştı ve takım ikinci oldu. 4x50 metre Karışık Bayrak Yarışında ise Gülsen Balcı, Nejla Dereboylu, Su Baykal ve Ceylin Bayraktar yarışarak yine ikinci gelerek önemli bir başarı elde ettiler. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nün genç sporcuları, toplamda 54 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Erkekler kategorisinde 17 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya elde edilirken, kızlar kategorisinde ise 10 altın, 12 gümüş ve 7 bronz madalya kazandılar.

BİREYSEL BAŞARILARI DA GÖZ DOLDURDU!

Şampiyonada bireysel yarışlarda da dikkat çeken performanslar sergilendi. Barkan Cem Aykut, 50 metre kurbağalamada 00.30.51’lik derecesiyle KKTC Kısa Kulvar Rekoru’nu kırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) yaş grubu ve milli takım barajlarını geçen Barkan Cem Aykut Türkiye’deki yarışmalara katılma hakkı kazandı. Aynı zamanda Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) 16, 17 ve 18 yaş barajlarını ve TYF milli takım barajını da geçti.

50 metre sırtüstünde 00:29.28'lik derecesiyle TYF 14 ve 15 yaş barajlarını ve TYF milli takım barajını geçen Akman Tüzünkan ise ayrıca 100 metre sırtüstü ve 50 metre kelebekte gösterdiği performansla TYF 14 yaş barajlarını geçti. Şampiyonada öne çıkan bir diğer sporcu Özkan Mazhar oldu. 100 metre sırtüstü, 200 ve 400 metre karışık yarışlarında yaş grubu barajlarını geçerek dikkat çekti. Mazhar, 100 metre sırtüstü kategorisinde de milli takım barajını geçmeyi başardı. Erten Can Kasımoğlu da 50 metre kurbağalamada gösterdiği performansla TYF 13 yaş barajını aşarak bireysel başarılar listesinde yer aldı.