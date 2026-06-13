Hamitköy’de meydana gelen ağır yaralama ve ciddi darp suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri M. K. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 10 Haziran 2026 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Lefkoşa Hamitköy’ de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan boş arazi içerisinde M.U. isimli kadın ile buluşup görüştüğü gerekçesiyle eski eşi O. E’ye kullanımındaki araçta çarptığı, göz kemiği orta duvarının kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Zanlının avukatı ise araçta çarpmadan dolayı hasar olup olmadığını sordu. Polis, araçta bir hasar tespit edilmediğini söyledi. Savunma, müvekkilinin araçla çarpmadığını da ileri sürdü.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada 1 gün ıspat-ı vücut yapmasına, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.

Aynı olayda tutuklanan U.D. ve O.E. de dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, U.D.’nin eşi M.U. ile buluşup görüştüğü gerekçesiyle O.E. ile kavga ettiklerini söyledi.

Polis, her iki zanlının birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurarak bir kavgada yer aldıktan sonra, bağırıp rahatsızlık çıkardıklarını söyledi.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini kaydetti. Polis, U.D.’nin beyaz kimlik sahibi olduğunu, O.E.’nin ise KKTC vatandaşı olduğunu belirterek teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir gün ispati vücut yapmalarına, her biri için ikişer kefilin 700’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.