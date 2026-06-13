Lefkoşa’da meydana gelen “sahte poliçe düzenleme, sahtekârlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama, kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket, sahte banka emri düzenleme” meselesiyle ilgili tutuklanan isimlerini baş harfleri B.Y., Y.B. ve V.B.E. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, B.Y. ile Y.B.’nin komisyon karşılığı 24 Nisan-5 Mayıs 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden direktör V.B.E. ile birlikte hareket ederek, 29 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanıp 109 işlem yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların mail order sistemi ile sanal POS cihazı üzerinden sigorta poliçelerini ödenmiş gibi göstererek, 6 milyon 170 bin TL tutarındaki parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı. Polis, B.Y. ile Y.B.’nin 2 Haziran’da tutuklandıklarını söyledi. Polis, işlenen suçlarla ilgili sigorta şirketi direktörü olan zanlı V.B.E.’nin de 3 Haziran’da tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı Y.B.’nin adına poliçe düzenlenen şahıslarla ilgili kredi kartı ve pasaport bilgilerini zanlı B.Y.’ye verdiğini, zanlı B.Y. ile V.B.E.’nin sigorta şirketi üzerinden sahte poliçeler hazırladıklarını açıkladı. Polis, pasaport bilgileri kullanılan 4 kişi ile pasaport bilgisi paylaşılan 1 kişinin tespit edilerek ifadelerinin alındığını, söz konusu şahısların poliçelerden haberleri olmadığını, pasaport bilgilerinin rızaları dışında kullanıldığını söyleyip şikâyetçi olduklarını açıkladı.

Soruşturma kapsamında emare olarak alınan 7 telefonda yapılan incelemede, zanlı B.Y.’nin kart bilgileri, hangi karttan ne kadar çekildiği ve hangi karttan ne kadar çekileceğine dair liste hazırlayarak bunları gün gün V.B.E.’ye WhatsApp üzerinden gönderdiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, yapılan araştırmada kart bilgileri kullanılan bazı şahısların Türkiye’de, bazılarının ise yurt dışında olduklarının belirlendiğini açıkladı. Polis, gerekli yazışmaların yapılarak Türkiye’deki şahıslara ulaşılacağını ve ifadelerinin alınacağını belirtti.

Polis, yaptıkları araştırmalar sonucu V.B.E.’nin 2025 yılında 65 karttan 67 işlem yaptığını ve 80 bin dolar para aldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler bulunduğunu, adlarına poliçe hazırlanan şahısların tespit edilerek ifadelerinin alınacağını, emare olarak alınan 7 telefon, 3 bilgisayar, bir server ve çok sayıda evrakın incelemesinin sürdüğünü belirtti. Polis, banka dökümlerinin de inceleneceğini, aranan 5 kişi olduğunu ifade etti.

Polis, soruşturmanın B.Y. ile Y.B. hakkındaki kısmının tamamlandığını belirterek, bu iki zanlının teminata bağlanmasını, hakkındaki soruşturma devam eden V.B.E.’nin ise 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlılar B.Y. ile Y.B.’nin 75’er bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için ikişer kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.

Yargıç, zanlı V.B.E.’nin ise 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.