Girne’de misafir olarak kaldığı evden toplam 400 bin TL çalmakla suçlanan ve şikayet üzerine tutuklanan isminin baş harfleri M.H., işlediği suçu itiraf etti.

6 ile 7 Haziran tarihleri arasında meydana gelen olayda, zanlı çaldığı 400 bin TL’yi Girne’de birçok casinoda harcadığı yönünde polise gönüllü ifade verdi. Zanlı tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Zafer Yıldız, zanlı M.H.’nin ‘İkametgahtan sirkat’ suçundan tutuklandığını söyledi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlının misafir olarak kaldığı evden 400 bin TL çaldığını yapılan sorgulamada çalıntı paraları Girne’de birçok casinoda harcadığı yönünde ifade verdiğini anlattı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, casinolardan ifadelerin temin edileceğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine G.Serden, soruşturmanın devam ettiğine işaret ederek zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.