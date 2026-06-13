Gümrüksüz mal tasarrufu ve askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan itham edilerek tutuklanan isminin baş harfleri A.K dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 8 Haziran 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Haspolat civarında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı bir şekilde geçerek birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlının polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada 1900 kilo kırmızı et tespit edilerek emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının benzer suçtan hem sabıkası hem de açıkta davası olduğunu belirterek tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Polis bin 900 kilo etten bahsediyor ancak ben 940 kilo et getirdim. Zaten fazlasını aracım kaldırmazdı” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 75 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.