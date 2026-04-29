Masa tenisi federasyonu hafta sonu organize edeceği Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası ile ilgili olarak dün bir basın toplantısı düzenledi.

HAFTA SONU YAPILACAK

Basın toplantısında bilgi veren federasyon başkanı Mustafa Bekiroğulları organizasyonun Kombos Otomotiv sponsorluğunda 2-3 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Spor salon düzenleneceğini ve altı ülkeden 120’yi aşkın sporcunun mücadele edeceğini açıkladı.

6 YAŞ KATEGORISINDE 6 ÜLKEDEN KATILIMCILAR YARIŞACAK

Bekiroğulları 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70-74 ve 74+ kategorilerinde organize edilen şampiyonaya Kosova, Belarus, Bulgaristan, İran, Türkiye, Slovakya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sporcuların katılacağını belirtti.

Kadınlar ve erkekler olmak üzere tekli çiftli ve karışık kategorilerinde düzenlenecek müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri final müsabakaları sonrasında yetkililer tarafından verilecek.

KATKI KOYANLARA TEŞEKKÜR EDILDI

Mustafa Bekiroğulları konuşmasında federasyon veteran kurulu, Kombos ailesi, Mustafa Oymacı ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Bekiroğulları 12 ayın 10 ayı faaliyet yaptıklarını yaz aylarında da dolu dolu geçecek bir program hazırladıklarını kaydederek bölgelerde daha etkili ve yaygın olabilmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.