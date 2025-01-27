Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nden (KKTCDOB) verilen bilgiye göre, KKTCDOB ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) iş birliği ile ortak bir prodüksiyon olarak sahnelenecek eser, 31 Ocak Cuma ve 1 Şubat Cumartesi, saat 20.00’de Lefkoşa YDÜ AKKM’de ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ünlü besteci W. A. Mozart’ın Türk kültüründen etkilenerek bestelediği bu operanın, konuşma metinlerinin Türkçe, müzikli bölümlerinin ise eserin orijinal dili olan Almanca olarak ve iki perde halinde sahneleneceği belirtilen açıklamada, orkestra şefliğini Ali Hoca’nın, sahne yönetmenliğini Cenk Bıyık’ın, ışık tasarımını Ali Gökdemir’in, Baş kemancılığını Didem Tepe'nin üstlendiğine yer verildi.

Açıklamada, eserde, Konstanze rolünü Semin Dikmen Töre, Belmonte rolünü Erdem Erdoğan, Blondchen rolünü Zerrin Karslı Capelli, Pedrillo rolünü Barış Yanç, Osmin rolünü Engin Suna, Selim Paşa rolünü Tuğrul Enver Töre ve Klaas rolünü Emre Özarabacı’nın seslendireceği belirtildi.

Ayrıca, Murat Menket’in orkestra yardımcı şefi, Ufuk Gökhan Küçük’ün reji yardımcısı, Esra Poyrazoğlu Alpan’ın Korrepetitör, Ozan Türkoğlu’nun üst yazı uygulamacı ve Bülent Kıvrak’ın da dekor uygulamacı olarak görev alacağı eserde, yardımcı oyuncularla birlikte toplam 50 kişinin görev yapacağı vurgulandı.