Mutlu Soykurt’un kaleme aldığı ve Kıbrıs Türk toplumunun hafızasında derin izler bırakan isimleri geleceğe taşımayı amaçlayan "Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri Serisi", çok önemli bir halka ile devam ediyor.

Serinin heyecanla beklenen altıncı kitabı matbaadan çıkarak okuyucuyla buluştu.

Işık Kitabevi’nde satışa sunulan bu yeni eserde, Kıbrıs Türk hukuk tarihinin en güçlü ve ilham veren kadın figürlerinden biri olan eski Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in başarılar, zorluklar ve ilklerle dolu yaşam öyküsü mercek altına alınıyor.

HUKUKA VE TOPLUMA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Kitap, Narin Ferdi Şefik’in sadece mesleki kariyerini değil, aynı zamanda adalet arayışını, bir kadın lider olarak karşılaştığı dönüm noktalarını ve Kıbrıs Türk yargı sistemine kazandırdığı vizyonu tüm içtenliğiyle gözler önüne seriyor.

Soykurt, bu değerli biyografinin hem bir teşekkür niteliği taşıdığını hem de gelecek nesiller, özellikle de genç hukukçular için rehber bir kaynak olacağını belirtiyor.