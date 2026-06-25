LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi (GMB) iş birliğinde düzenlenen festival kapsamındaki tek temsili gerçekleştirilen oyun, Yelda Baskın’ın yönetiminde iki perde olarak sahnelendi ve tiyatroseverler tarafından beğenildi.

Bazı LTB Meclis üyeleri ile K.T. Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced’in de izlediği gösteri sonunda LBT Genel Sanat Yönetmeni Cem Aykut oyuncuları tebrik etti ve festival plaketini İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’e takdim etti.

Festival, yarın Girne Amfi Tiyatro’da sahnelenecek Tiyatrokare’nin “Ahududu” oyunu ile devam edecek.

Biletler www.kibrisbiletcim.com adresinden temin edilebilecek.