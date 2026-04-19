Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nda 20 Nisan (yarın) düzenlenecek panelle şans oyunları sektörünün turizm ve ekonomideki yeri tartışılacak.

Üniversite, 20 Nisan tarihinde saat 17.30’da ülkemiz turizm destinasyonunda en önemli tamamlayıcı sektörü olan şans oyunları sektörünün ilk kez bir üniversite tarafından ele alınacağını ve şans oyunları sektörünün KKTC turizm ekonomisine olan etkileri isimli bir panel gerçekleşeceğini duyurdu.

Panelde destinasyon marka etkisi üzerine şans oyunlarının potansiyeli hakkında Doç. Dr. Nimet Harmancı’nın sunumunun yanı sıra , Casino İşletmecileri Birliği Genel sekreteri Ayhan Sarıçiçek, “Kuzey Kıbrıs’ta şans oyunları sektörünün geçmişi ve günümüz” isimli başlığı hakkında sunum yapacak..

Casino İşletmecileri Birliği yönetim kurulu üyesi Gürdal Büyükgüngör “casino operasyonlarının ve yaratığı devasa istihdamın Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ne etkileri isimli sunumunu gerçekleştirecek.

Yine aynı şekilde Merit Park Casino ve otel koordinatörü Selen Günay’ın casino ve otel işletmeciliğin Kuzey Kıbrıs’taki başarısının en önemli anahtarlarından biri olan CRM ve misafir memnuniyeti üzerine konuşmasını gerçekleştirecek.

Son olarak da iletişim ve dijital medya uzmanı Aziz Korkmaz‘ın gerçekleştireceği “şans oyunları sektöründe sanal bahis ve tehlikeleri üzerine” bir konuşma gerçekleştirecek.

Moderatörünü rektör vekili Prof. Dr. İsmet Esenyel‘in gerçekleştirceği panel; tüm halkımızın öğretim üyelerinin ve öğrencilerin katılımına açık olduğunu, artık şans oyunları sektörünün akademik ve bilimsel olarak rasyonel bir şekilde bu kadar istihdam ve gelir yaratan tamamlayıcı sektörü artık ele alınması gerektiğini bildirdi.