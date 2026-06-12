ALBANK ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği arasında, eczacılık sektörünün finansal ihtiyaçlarını desteklemek ve üyelerin bankacılık hizmetlerine daha avantajlı koşullarda erişimini sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Lefkoşa’da geçtiğimiz gün imzalanan protokol kapsamında, Birlik üyesi eczanelere özel olarak hazırlanan “Eczane Kredi Paketi” ile finansman desteği sağlanırken, POS hizmetleri, tasarruf ürünleri ve bankacılık işlemlerinde çeşitli avantajlar da sunulacak.

Protokol doğrultusunda birlik üyeleri; kredili mevduat hesabı, ticari kredi kartı ve çek karnesi ürünlerini kapsayan kredi paketi ile hızlı ve pratik olarak finansman ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Ayrıca eczanelerin günlük operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla POS işlemlerinde avantajlı komisyon oranları ve özel kampanyalar da hayata geçirildi.

İş birliği kapsamında sunulan bir diğer önemli uygulama ise “Eczane Kumbara Hesabı” olacak. Bu ürün sayesinde eczacılar, belirleyecekleri tutarları düzenli olarak birikime yönlendirebilecek ve tasarruflarını avantajlı faiz oranlarıyla değerlendirebilecek.

ŞÜKRÜ CAN: “REEL SEKTÖRÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ.”

İmzalanan iş birliği protokolü hakkında konuşan Albank Genel Müdürü Şükrü Can, eczacıların sağlık sisteminin en önemli paydaşlarından biri olduğuna dikkat çekti ve “Onların finansal ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler geliştirmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Şükrü Can, “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, üyelerin işlerini büyütmelerine ve faaliyetlerini daha güçlü şekilde sürdürmelerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. ALBANK olarak reel sektörü destekleyen projeler geliştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

ÖKSÜZ: SEKTÖR ADINA ÖNEMLİ BİR KAZANIM

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ise üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik avantajlar sunan bu protokolün sektör adına önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Umut Öksüz “Finansmana erişim, uygun bankacılık hizmetleri ve operasyonel kolaylıklar sağlayan bu iş birliği sayesinde eczacılarımızın ekonomik anlamda destekleneceğini düşünüyoruz. ALBANK’a bu iş birliğindeki katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.