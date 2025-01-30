Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 3 Buçuk Milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde; 3 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiye 05686 numaralı bilete isabet etti. Bilet, Girne bayisi Mehmet Bağseven tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 15 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1 Milyon 750 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 200 TL olarak, 31 Ocak 2025 itibarıyla satışa sunulacak.
İkramiye kazanan numaralar:
3,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05686
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
64180
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00164
07519
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11070
59428
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
13327
20653
51052
3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03119
14585
28869
46770
49568
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
19259
27994
37005
44052
44532
45793
46270
52875
68505
77417
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
13445
32300
40195
44796
46897
48750
49591
57043
67317
75542
1,750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
00686
01686
02686
03686
04686
05086
05186
05286
05386
05486
05586
05606
05616
05626
05636
05646
05656
05666
05676
05680
05681
05682
05683
05684
05685
05687
05688
05689
05696
05786
05886
05986
06686
07686
08686
09686
15686
25686
35686
45686
55686
65686
75686
Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar
35
54
Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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