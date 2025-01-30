Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 3 Buçuk Milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde; 3 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiye 05686 numaralı bilete isabet etti. Bilet, Girne bayisi Mehmet Bağseven tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 15 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1 Milyon 750 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 200 TL olarak, 31 Ocak 2025 itibarıyla satışa sunulacak.

İkramiye kazanan numaralar:

3,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05686

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

64180

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00164

07519

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11070

59428

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13327

20653

51052

3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03119

14585

28869

46770

49568

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

19259

27994

37005

44052

44532

45793

46270

52875

68505

77417

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13445

32300

40195

44796

46897

48750

49591

57043

67317

75542

1,750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

00686

01686

02686

03686

04686

05086

05186

05286

05386

05486

05586

05606

05616

05626

05636

05646

05656

05666

05676

05680

05681

05682

05683

05684

05685

05687

05688

05689

05696

05786

05886

05986

06686

07686

08686

09686

15686

25686

35686

45686

55686

65686

75686

Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar

35

54

Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3

9