Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları ile Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Okullararası Liseler Voleybol Birinciliği bugün Mağusa Arena da oynanan Erkekler 3. Ve final mücadeleleriyle ile tamamlandı.

Dün Kızlarda şampiyonluğa ulaşan Namık Kemal Lisesi bugünde Erkeklerde şampiyon oldu.

3. lük karşılaşmasında rakibi Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kolejini 3-0 mağlup eden Erenköy Lisesi şampiyonayı 3. lükle tamamladı.

Final karşılaşmasında Namık Kemal Lisesi(NKL) , Gazimağusa Türk Maarif Koleji(GMTMK)’ni 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri yetkililer tarafından takdim edildi

Sıralama

1. NKL

2. GMTMK

3. Erenköy Lisesi

4. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji

GMTMK Takımı