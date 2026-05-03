Stat: Gaziköy Şenol Stadı

Hakıemler: İbrahim Katmer, Rüya Sakallı, Emir Turalı

Aslanköy: Ali Faruk, Recep, Bünyamin, Sinan, Samet, (89’ Ahmet Faik), Berkay, (89’ Hüseyin), Ali, İbrahim, Sadık Balarabe, (82’ Selim), Erhan, Emre, (82’ Ahmet)

DND. L. Gençler Birliği: Hamit, Mehmet Ali, Erol, (79’ Bartu), Galip, Yalçın, Berk, Berke, Mustafa, (46’ Serhat), Ozan, (46’ Bülent), Turgut, Ayetullah, (Efe)

Goller: 2’ ve 83’ Erhan Çınar, 9’ ve 31’ Sadık Balarabe (Aslanköy)

Kırmızı kartlar: 44’ İbrahim (Aslanköy), 66’ Mehmet Ali (Gençler Birliği)

AKSA Birinci Lig’de 29. haftanın kritik maçında zirve mücadelesi veren Aslanköy ile DND. L. Gençler Birliği kozlarını Gaziköy Şenol Stadı’nda paylaştı. Dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan Aslanköy, 2’de Erhan, 9’da ise Sadık Balarabe ile arka arkaya 2 gol bularak oyunun tüm kontrolünü ele geçirdi. Baskılı oyununu sürdüren Aslanköy 31’de maçın en iyilerinden biri olan Sadık Balarabe ile bir gol daha bularak farkı üçe çıkardı 3-0. Devrenin 44. dakikasında Aslanköy’de tecrübeli isim İbrahim Çıdamlı arka arkaya gördüğü sarı kartlarla kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci devrede rakibinin 10 kişi kalmasından yararlanmak isteyen Gençler Birliği rakip yarı alanda baskı kursa da Aslanköy’ün etkili savunma düzeni içinde pozisyon üretemedi. 66’da bu kez Gençler Birliği’nden Mehmet Ali çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalınca İskele ekibinin tüm ümitleri tükendi. Oyuncu sayılarının eşitlenmesi ile oyun üstünlüğünü yeniden ele alan Aslanköy 83’de Erhan ile dördüncü golü de buldu 4-0. Kalan bölümde başka pozisyon olmayınca kritik karşılaşmayı 4-0 kazanan Aslanköy hedefe ulaştı. Maç sonunda Aslanköy futbolcuları, teknik heyet, taraftarlar ve yöneticiler büyük coşku yaşadı. Bu sonuçla ligin yeni lideri olan ve üçüncü sırasındaki Değirmenlik ile puan farkını 4’e çıkaran Aslanköy bitime 1 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi. Aslanköy önümüzdeki hafta son hafta maçını kazanması veya Baf Ülkü Yurdu’nun puan kaybetmesi halinde ligi şampiyon olarak bitirecek. Aldığı bu mağlubiyetle Süper Lig’e direk çıkma şansını kaybeden Gençler Birliği ise 51 puanla 5. sırada Play-Off oynamayı garantiledi.