Stat: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Cem Öksüzoğulları, Hasan Baldan

Binatlı: Ali, Mehmet Göktaş, Şahan, Şahin, Burak, Ferhat, Erdem, Mehmet Neşe, Behiç, Mehmet Bahattin, Azat

BÜY: Erdoğan, Necip, Mustafa, Yusuf, Hakan, Ahmet, Hascan, Malik, Aşkın, Yağış, Ferhat

Gol: 10’ Burak (Binatlı)

AKSA Birinci Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Baf Ülkü Yurdu ile ligde kalma mücadelesi veren Binatlı ezeli rekabette karşı karşıya geldi. 10. dakikada gelişen Binatlı atağında Burak Koçar’ın vuruşunda top filelere gitti ve ligde kritik bölgede bulunan Binatlı, Baf Ülkü Yurdu karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Binatlı’nın 1-0 üstünlğüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol atmakta başarılı olamayınca Binatlı derbi mücadelede Baf Ülkü Yurdu’nu 1-0 yenerek hem rakibini liderlikten etti hemde çok önemli 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla ligde kalmak için Play-Out oynayacak olan Binatlı puanını 33’e çıkarırken Baf Ülkü Yurdu 56 puanda kaldı ve son haftaya girilirken liderliği Aslanköy’e kaptırdı. Ancak Değirmenlik ve Gençler Birliği’nin aldığı mağlubiyetler sonrasında Baf Ülkü Yurdu da bitime 1 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi.

