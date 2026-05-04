“Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri” başvuru süreci tamamlandı.

16. yıl üst üste düzenlenen Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri, Kıbrıs’ta iş fırsatları yaratarak ve ortak büyümeyi ile barış içinde birlikte yaşamayı teşvik ederek, iki toplum arasındaki iş birliğini güçlendirmedeki kritik rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Toplam 78 Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimci, 39 iki toplumlu iş ekibi halinde bir araya gelerek 500.000 €’luk ödül fonu için güçlerini birleştirdi.

Ödül fonu, easy marka ailesinin kurucusu ve sahibi Sir Stelios Haji-Ioannou (www.easy.com & www.easyhistory.info) ile Stelios Hayırsever Vakfı’nın kurucusu ve başkanı (https://steliosfoundation.com.cy) tarafından sağlanacak.

Ödüller; iş birliği, yenilikçilik ve dinamizmleriyle öne çıkan işbirliği yapan dokuz ekibe verilecek.

Toplam Yarım Milyon Euro’luk Ödül

Dokuz iki toplumlu ekip, toplam 500.000 €’luk ödül fonu aşağıdaki ödül kategorilerinden almak için yarışacak.

• 1 ekip, toplam 150.000 €’luk Altın Ödül almaya hak kazanacak. Ekipteki her girişimci 75.000 € alacak.

• İki ekip, toplam 200.000 € değerinde Gümüş Ödül alacak. Her ekip 100.000 €, ekipteki her girişimci ise 50.000 € kazanacak.

• Altı ekip, toplam 150.000 € değerinde Bronz Ödül alacaktır. Her ekip 25.000 €, ekipteki her girişimci ise 12.500 € kazanacak.

İş Birliğinin Gücü

Sir Stelios Haji-Ioannou, İki Toplumlu Ödülleri’nin, girişimciliğin Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında anlamlı iş birlikleri ve güven oluşturmak için güçlü bir katalizör olduğunu vurguladı.

Her bir ortak iş girişimi, yalnızca ekonomik bir yatırım değil; aynı zamanda adada karşılıklı anlayışı ve barış içinde birlikte yaşamayı güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi. Bu girişimler ve iş birliğinin, iki toplum arasındaki ayrılıkları aşabileceğini ve Kıbrıs için daha sürdürülebilir, ortak bir gelecek yaratabileceğini somut bir şekilde gösterdiğini belirtti.

Kazananların ödüllerini, Sir Stelios Haji-Ioannou, 8 Haziran Pazartesi günü saat 11:00’de, Lefkoşa’da, Markou Drakou Sokak’ta No:5 adresinde bulunan, Stelios Hayırsever Vakfı merkezinde düzenlenecek törende takdim edecek.

Tören, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Nikos Christodoulides’in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Toplamda 5.300.000 € Ödül

Kıbrıs’ta iki toplumlu iş birliğinin en uzun soluklu ve en anlamlı oluşumlarından biri olarak kabul edilen Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri, bu yıl 16. yılını kutlamaktadır.

Bu yılki 500.000 €’luk ödül fonu ile birlikte, bugüne kadar verilen toplam ödül miktarı 5.300.000 €’ya ulaşti/