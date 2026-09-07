Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu için geri sayım sona erdi.

36 takımlı lig aşamasında ilk hafta karşılaşmaları oynanacak.

Her takım, 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 rakiple karşılaşacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavını Galatasaray verecek.

Sarı kırmızılılar, Çarşamba günü Portekiz'de Sporting'e konuk olacak.

TRT 1den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü taraftarı önünde ilk sınavını verecek.

Sarı lacivertliler, saat 19.45'te Roma'yı konuk edecek.

Karşılaşma TRT 1'den izleyiciyle buluşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta, üç güne yayılan 18 karşılaşmayla tamamlanacak.

BUGÜN

19.45 AEK (Yunanistan) - LASK (Avusturya) Tabii Spor

19.45 Club Brugge (Belçika) - Aston Villa (İngiltere) Tabii Spor 1

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya) Tabii Spor 2

22.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya) Tabii Spor

22.00 Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere) Tabii Spor 1

22.00 Lille (Fransa) - Real Betis (İspanya) Tabii Spor 3

9 EYLÜL ÇARŞAMBA

19.45 Barcelona (İspanya) - Feyenoord (Hollanda) Tabii Spor

19.45 Stuttgart (Almanya) - Viking (Norveç) Tabii Spor 1

22.00 Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere) Tabii Spor 2

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya) Tabii Spor 1

22.00 Sporting (Portekiz) - Galatasaray TRT 1

22.00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) Tabii Spor

10 EYLÜL PERŞEMBE

19.45 Fenerbahçe - Roma (İtalya) TRT 1

19.45 PSV (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) Tabii Spor

22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lens (Fransa) Tabii Spor 3

22.00 Manchester United (İngiltere) - Sabah (Azerbaycan) Tabii Spor 1

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç) Tabii Spor

22.00 Como (İtalya) - Leipzig (Almanya) Tabii Spor 2