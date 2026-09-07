Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara hafta sonu devam edildi.
Premier Lig'de Manchester City, LaLiga'da Barcelona, Serie A'da Roma, Bundesliga'da Augsburg ve Ligue 1'de ise Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
LaLiga, Premier Lig ve Serie A'nın son şampiyonları, yeni sezonu kayıpsız başladı.
Premier Lig'de Arsenal, sezonun ilk 3 haftasında 9 puan toplarken LaLiga şampiyonu Barcelona ise sezona 4'te 4 galibiyetle başladı. Serie A'da son şampiyon Inter ise yeni sezondaki ilk 3 maçta 3 galibiyet aldı.
Öte yandan, Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, yeni sezonda ilk 2 haftada 4 puan aldı.
Ligue 1'de son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG) ise ilk 3 haftada sadece 2 puan toplayabildi.