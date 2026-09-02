Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, federasyonun genel sekreter yardımcıları Özcan Şepik ile Erkan Kıraç, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Uluslararası İlişkiler ve Projeler Direktörü Eduard Dervishaj ve RFEF Genel Direktörü Manuel Lalinde'nin yanı sıra her iki federasyonun dış ilişkiler, stadyum güvenliği, lig yönetimi, protokol ve konaklama, maç biletleme ve seyahat yönetimi ile kurumsal iletişim departmanlarının yöneticileri ve profesyonelleri yer aldı.

İspanya futbolunun önde gelen takımları Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid arasında maçların oynanacağı bu özel organizasyona ilişkin önemli konu başlıklarının detaylı ele alındığı toplantıda, iki federasyon arasındaki ilişkilerin pekişmesine yönelik karşılıklı dostluk mesajları da verildi.