Manchester United, Premier Lig'in 3. haftasında Everton'a konuk oldu.
Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Manchester United soyunma odasından golle döndü. 47. dakikada Bryan Mbeumo ağları sarstı ve Kırmızı Şeytanlar 1-0 öne geçti.
83. dakikada George, Everton adına eşitlik golünü buldu ve skoru 1-1'e getirdi.
88. dakikada deplasman ekibinde Sesko öne çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.
90+6'ıncı dakikada Everton'da Maitland-Niles inanılmaz bir gol attı ve skoru 2-2'ye getirdi.
Müsabakanın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve Manchester United, Everton deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Michael Carrick'in öğrencileri ligde ilk beraberliğini aldı ve puanını 4'e çıkardı. David Moyes önderliğindeki ev sahibi ise puanını 5'e yükseltti.
Kırmızı Şeytanlar önce Şampiyonlar Ligi'nde Sabah'ı konuk edecek ardından ligde Manchester derbisinde Manchester City'yi konuk edecek.
Everton ise ligin sonraki haftasında Tottenham'a konuk olacak.