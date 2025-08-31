Northern Fried Chicken(NFC) Direktörleri Pembe Erçalışkan ve Ahmet Erçalışkan, ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil eden şampiyon triatlet Enis Alçıcı’ya sponsor olarak destek vermeye başladıklarını duyurdular.

Bu iş birliği kapsamında Northern Fried Chicken, genç sporcuların gelişimine katkıda bulunmayı, ülkemizin spor kültürünü güçlendirmeyi ve gelecek nesillere ilham olmayı hedefliyor.

Pembe Erçalışkan sponsorlukla ilgili yaptığı açıklamada, “Spor, disiplinin ve azmin bir yansımasıdır. Northern Fried Chicken olarak, ülkemizin değerli sporcularına destek vermek bizim için büyük bir gururdur. Enis Alçıcı’nın başarı yolculuğunda yanında olmak bize mutluluk veriyor.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Erçalışkan ise, “Gençlerin spora olan ilgisini artırmak ve başarılarını desteklemek, toplumsal sorumluluklarımızdan biridir. Enis’in azmi ve kararlılığı, genç sporculara örnek olacaktır.” dedi.

Şampiyon triahlet Enis Alçıcı ise sponsorluk desteğinden dolayı teşekkür ederek, “Bu destek benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Northern Fried Chicken’a teşekkür ederim, Başarılarımı ülkem adına en üst seviyeye taşımak için çalışmaya devam edeceğim.” dedi.