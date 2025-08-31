Konya’da düzenlenen Türkiye Skeet Zafer Kupasında KKTC rüzgarı esti.
29 - 31 Ağustos 2025 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilen 2025 Türkiye Skeet Zafer Kupası’nda 123/125 skorla Türkiye Büyük Erkekler klasmanı rekorunu egale ederek önemli bir başarıya imza attı.
Öte yandan ülkemizin başarılı atıcıları da kategorilerinde kürsüye çıkarak madalya almayı başardılar.
BÜYÜK ERKEKLER
1. Salahi Zaimoğlu
2. Cemre Bumin
3. Kemal Madencioğlu
GENÇLERDE
2. Duhan Arapoğlu
VETERANLAR
3. Olgun Aydıntaş
ÜSTEL’DEN AKGÜRCÜ’YE TEBRİK MESAJI
Başbakan Ünal Üstel İbrahimAkgürcü’yü tebrik etti.
Üstel’in tebrik mesajı şöyle:
İbrahim Akgürcü 125’te 123 vuruş yaparak Türkiye rekorunu egale etmiştir.
Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
Sporcumuz İbrahim Akgürcü’yü yürekten tebrik ediyorum.
İbrahim Akgürcü’nün Türkiye Büyük Erkek Skeet dalında elde ettiği bu büyük başarı hepimizi gururlandırmıştır.
TEBRİKLER İBRAHİM AKGÜRCÜ