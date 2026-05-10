65. Kare Satranç Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Bahar Şöleni, Taşkınköy'deki Dr. Fazıl Küçük Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çocukların ve ailelerin bir araya geldiği etkinlikte hem satranç heyecanı hem de bahar coşkusu yaşandı. Gün boyunca park renkli görüntülere sahne olurken, etkinliğe katılan çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Şölen kapsamında düzenlenen turnuvada kulüp sporcuları kıyasıya mücadele etti. Çocuklar satranç masalarında hamlelerini dikkatle yaparken, etkinlik alanındaki oyun bölümlerinde de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi. Parkta oyun oynayan çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, etkinlik boyunca oldukça ilgili ve enerjik oldukları gözlendi. Gün sonunda tüm sporculara teşekkür belgesi takdim edildi.

Etkinliğe katılan aileler ise açık havada kahvelerini içerek bahar havasının tadını çıkardı. Yemek ikramlarının da yer aldığı şölen boyunca veliler hem çocuklarının heyecanına ortak oldu hem de sosyal bir gün geçirme fırsatı yakaladı. Çuval yarışı gibi çeşitli oyunların yer aldığı etkinlikte kazananlara ödül de takdim edildi.

Derneğin kurucu direktörü Arsoy Azak, etkinliğin açılışında yaptığı kısa konuşmada çocukların satranç sayesinde hem düşünmeyi hem de sosyalleşmeyi öğrendiğini belirterek, “Amacımız çocuklarımızı ekranlardan biraz olsun uzaklaştırıp doğada, birlikte vakit geçirebilecekleri güzel ortamlar yaratmak. Satrançla birlikte paylaşmayı, sabretmeyi ve dostluğu da öğreniyorlar. Bugün burada oluşan tablo bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.