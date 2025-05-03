AKSA Süper Lig’de 30. ve son hafta maçları sonunda Mağusa Türk Gücü, üst üste 6. şampiyonluğunu kazandı. Ligin son hafta maçında bugün küme düşmesi kesinleşen Larnaka Gençler Birliği ile Yenboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda karşı karşıya gelen Mağusa Türk Gücü, rakibini 8 – 3 yenerken, üst üste 6., toplamda 14. şampiyonluğunu elde etti.

Sarı – yeşilliler daha önce şampiyon oldukları Osman Ergün Mehmet Stadı’nda yine şampiyon olurken, şampiyonluk kupasını ise mabedi Canbulat Stadı’nda düzenlenen törenle aldı.

Şampiyonluk kupasını Canbulat Stadı’nda, Hisarlar’ın önünde kurulan platformda alan Mağusa Türk Gücülüler, yeme içme standları, müzikler eşliğinde eğlenceli saatler geçirdiler.