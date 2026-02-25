KKTC Cimnastik Federasyonu, 10.000 çocuğa ulaşma hedefi doğrultusunda 2026 yılını tesisleşmede atılım yılı olarak ilan etti.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyonun tesisleşme hedefleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak 2026 yılını tesisleşmede atılım yılı olarak görüyor ve 6 tesisi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Cimnastik Federasyonu olarak 10.000 çocuğa ulaşma hedefimiz doğrultusunda 2026 yılını bir dönüm noktası olarak belirledik. 2026 yılı içerisinde ülkemize 6 yeni yer ve salon kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda gerekli girişimlerimizi başlatmış bulunurken, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Amacımız projelerimizi 2026 yılı içinde tamamlayarak çocuklarımıza hak ettikleri güvenli, modern ve donanımlı spor ortamlarını kazandırmaktır.

Geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışmaya, üretmeye ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz.”