Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu Cumhuriyet Meclsi’nin denetim görevini yerine getirdiği Salı günkü oturumunda “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşmasında, spor konusuna değinerek, tespit ve önerilerde bulundu. Bir ay önce kürsüde sporun ilgisiz kaldığını ve spor yönetiminin ne durumda olduğunu belgeleriyle anlattığını hatırlatan Özuslu, hükümet programında yer almasına rağmen Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın güncellenmediğini ve bu yönde çalışma yapılmadığını kaydetti.

“Kuzey Kıbrıs’ta şu an spor yönetimi diye bir yönetim yoktur. Çökmüştür” diyen Özuslu, sporun da bağlı olduğu müsteşarın görevden alındığını, ita amirinin olmaması nedeniyle de spor fonunu yöneten Spor Genel Yönetim Kurulu’nun toplanamadığını söyledi. Federasyonların bu yıl hala ne kadar katkı alacağını bilmediğini ifade eden Özuslu, “Belirsiz bir spor yönetiminden söz ediyoruz” dedi.

Spor tesislerinin büyük bölümünün bakımsızlıktan döküldüğünü dile getiren Özuslu, merkezi spor yönetimi ve planlamanın olmadığını kaydetti.

Türk Dünyası Spor Oyunlarının KKTC’de yapılması için girişimlerin başlatılacağının dört yıl önce hükümet programına yazıldığını ancak yapılmadığını ifade eden Özuslu, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin dahi geriye gittiğini belirtti.

Atatürk Stadı’nda elektrik sorunu olduğunu ve gece maçı yapılamadığını dile getiren Özuslu, kulüplerin ve federasyonların mali sıkıntılarla boğuştuğunu söyledi. Özuslu, sporda şiddet konusunda da önlemler alınmadığını ifade etti.

Sporu gündeme getirmeye devam edeceğini kaydeden Özuslu, “Sporun herkese dokunabilen bir noktada olması gerekir. Spor devlet politikası haline gelmeli” dedi.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise, spor konusunun önemli olduğunu dile getirerek, “Hükümetimizin gerek spor ve sporcuya gerekse altyapıya verdiği önem ortadadır” dedi.

Hükümetin çok ciddi yatırımlar yaptığını belirten Hasipoğlu, Esentepe’de temeli 2011’de atılan kapalı spor salonunun birkaç hafta sonra açılacağını kaydetti.

Uluslararası alanda spor konusunda ciddi haksızlığa uğradıklarını dile getiren Hasipoğlu, kısıtlama ve yaptırımların uygulanmaya devam ettiğini söyledi.

Bakan Hasipoğlu, “İslam İşbirliği Teşkilatı’na üyeyiz ama İslam Oyunlarına katılamıyoruz. Bu konuda evet Cumhurbaşkanlığı da çaba göstersin, bizler de katkı koyalım ve bu sorunu aşalım. Bunu diplomasiyle aşmamız lazım” dedi.