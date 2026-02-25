KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin (MOK) stratejik planı kapsamında yer alan “sporun yaygınlaştırılması” hedefi doğrultusunda, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilecek projenin ilk adımı atıldı.

Proje kapsamında ilk çalışmalar Şehit Turgut Ortaokulu ile Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde gerçekleştirildi. İş birliğinin başlangıç aşamasında, beden eğitimi ve spor öğretmenlerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

KKTC MOK Başkanı Orçun Kamalı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, projenin temel amacının olimpik değerler ışığında çocukları sporla buluşturmak olduğunu belirtti. Kamalı, “Amacımız, özellikle lisansı olmayan çocuklarımızı sporla tanıştırmak; lisanslı sporcularımıza ise antrenörlük ve yöneticilik sorumlulukları vererek düşünme ve karar verme becerilerini geliştirmektir” ifadelerini kullandı.

19 MAYIS HAFTASINDA SPOR ETKİNLİĞİ

Proje kapsamında 19 Mayıs Spor Haftası’nda özel bir etkinlik düzenleneceği de açıklandı. Olimpiyat açılış törenine benzer bir organizasyonla başlayacak etkinlikte, lisanslı öğrenci sporcular antrenör, yönetici ve hakem rollerini üstlenirken, lisansı bulunmayan öğrenciler ise yarışmacı olarak yer alacak.