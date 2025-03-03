Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi finali Gönyeli SK - Çetinkaya TSK arasında dün akşam oynandı.

Lefkoşa Atatürk Stadı'nda saat 18.30'da başlayan U16 Ligi finalini İbrahim Katmer yönetti.

Her iki takımın kendine ayrılan tribünleri doldurduğu ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı maçın galibini penaltı atışları belirledi.

Her iki takımında maç boyunca temkinli oynaması ve bulduğu fırsatları değerlendirememesi sonucu maçın normal süresi 0 – 0 tamamlandı.

Uzatma periyotlarının oynanmadığı final maçında seri penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlarında Çetinkaya U16 takımından Mert, Cuma, Yusuf ve Erez penaltı atışlarını gole çevirirken, Gönyeli’den sadece Arda ve Berkay seri penaltı atışlarını gole çevirmesi sonucunda Çetinkaya 4- 2’lik üstünlük sağlayarak şampiyon oldu.

Penaltı atışları sonucunda şampiyonluğa ulaşan Çetinkaya takımı futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadılar.

İkinci gönyeli takımı ise şampiyon Çetinkaya takımına kupa ve madalyalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.