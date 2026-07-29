Sn. Ünal Üstel, yaklaşan yerel seçimler nedeniyle partinizin en iyi adaylarla yola çıkması adına kurmaylarınızla harıl harıl çalışıyormuşsunuz. Anlaşılan yerel seçimlerde boy gösterisi yapacaksınız…

Sn. Fikri Ataoğlu, ülke genelinde birçok bölgede oluşturulan çöplük alanları her geçen gün büyük tehlikeler içermeye başladı. Kontrolsüz çöplük alanları hem doğayı hem de insan sağlığını tehlikeye atmakta…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim yılı için çalışmalar nasıl gidiyor? Aldığımız haberlere göre, okullardaki müdür ve müdür muavinliği eksiklikleri bu yıl giderilecek gibiymiş. Kolay gelsin…

Sn. Erhan Arıklı, Güney Kıbrıs’tan bazı uç kesimlerden yapılan ‘Hedefimiz Girne’ açıklamalarına cevap vererek boşuna yürek tüketmeyin. Zira onlarda Girne’yi alamayacaklarını biliyorlar ama taraftarlarına umut pompalıyorlar…

Sn. Hasan Ecer, takımınız Galatasaray’ın hazırlık kampı çerçevesinde Avusturya’da oynadığı iki maçı farklı mağlup kapatmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Takımınız transfer istiyor mu dersiniz…

Sn. Ersan Karataş, bazı BTM Ligi ekiplerinin sahaları olmaması nedeniyle yıllardır göçebe gibi sahadan sahaya dolaşıyorlar. Bu konuda Spor Dairesi olarak bir çalışma yapmanızda fayda var…