BU RESMEN KATLİAMDIR!

Adam sabah çıkacak evinden evlatlarından ayrılıp işine gidecek. İş yaparken sarhoş olduğu söylenen, ülkeme gelir gelmez araba sürme hakkı verilen ne yaptığı nasıl yaşadığı belirsiz belki de kayıt dışı ve belki de kaçak biri adamın canını alacak ve sonra da oradan kaçacak.

Resmen katliamdır.

Eksik olsun böyle eğitim, eksik olsun böyle turizm, eksik olsun böyle para…

Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun Hasanım.

Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Gül gibi evlatcıkları yetim kaldı, bir aile resmen mahvoldu…

(Ahmet Özsoy)

Yani 30 yılda yapılmayan işleri yaptık deyip övünürsünüz sayın başbakan ama sadece birkaç gün içinde arka arkaya gerçekleşen 2 ölümlü olayın sorumluluğunu da kabul edeceksiniz ve çıkıp halkınıza bu olanların sorumluluğunu hükümet olarak üzerimize alıyoruz

diyeceksiniz o zaman halkla iç içe olduğunuza ve samimiyetinize inanalım.

Silo neden patladı ve yıkıldı

dolayısıyla bir çalışan orada canından oldu?

İkincisi bugün Boğazköyde yabancı uyruklu olduğu söylenen alkollü bir sürücünün yoldan çıkıp yayaları ezip birinin ölümüne

diğerinin ağır yaralanmasına neden olmasındaki sorumluluk. Kimdir bu yabancı uyruklu adaya nasıl gelmiştir, kaçaknmıdır değilmidir vatandaşmıdır , işçi ise kimin yanında çalışmaktadır? Memleket sorma gir hanımıdır?

(Hasan Mullaoğulları)

Fransa ve İspanya yangın felaketi yaşıyor!

Şu ana kadar Malta adasından büyük bir alan yandı!! Binlerce insan evinden milyonlarca canlı yaşamından oldu .Tüm donanımlarına rağmen insan doğanın gücü karşısında çaresiz kalıyor.

Bizde ise hala yollara, sağa sola

İzmarit atan beyinsizler var! Aman!Çok dikkat edelim…

Yangın konusunda çok acı tecrübelerimiz var.

Avrupa’nın en güçlü ülkeleri yangınla baş edemezken ,bizim halimiz nice olur.

(Eralp Şerifoğlu)

Ortadoğu'da kaynayan kazan şimdilik durulurken, KKTC'deki kazan Guteres'in gelmesi ile fokurdamaya başladı. Vatan, Millet Sakarya ve Nurlu Ufuklar edebiyatından nemalanan sahte milliyetçiler pardon lilliyetçiler yine ortaya çıkarak barış bizim meyimize tanısınlar bizi diyor. Tamam da 1960 Anayasasyı'nı rafa kaldırmaya hiçbir güç yetmez. Gaz gelmesi ve boru yapımı niçindir dersiniz? Borudan gidecek gaz Türkiye'ye de kazanç sağlayacak. Doğu Akdeniz'de söz hakkı olacak. Hem Türkiye bazı santaj dosyaları karşısında geri adım atabilirmi? Ağzı olan konuşmaz bir yeri ile konuştum sanıp hava kaçırır.

(Taner Ulutaş)

Guteres mahallede diye ekstradan açtılar külliye camisinde miyafonun sesini, hem en ağdalı ve inleyerek arabesk makamdan okuyan ezancıyı seçtiler.

Hayırlara vesile olsun.

Bu da mı mejaz değil eyyy ateyizlerrrrr?

(Cenk Özdağ)