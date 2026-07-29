Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde geçtiğimiz hafta kutlanan Kurban Bayramı nedeniyle yaşanan 1 haftalık tatili fırsat bilen vatandaşların sıcak havanın etkisinden kurtulmak için sahillere akın ettiğini ancak bazı kendini bilmezlerin çevreye bıraktıkları molozlarla doğayı kirlettiklerini dile getirerek tepkilerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız “Bu pisliği buraya bırakanlara ne söylersen söyle hiç kar etmez. Ne kadar hakaret etsen azdır. Ahlaksızları kamera ile tespit edip çok ağır cezalar verilmeli” diyerek

Bunun tek kelimeyle terbiyesizlik, ahlaksızlık, insanlık dışı bir görüntü olduğunu vurguladılar.

Sahillerimizin ülkemiz için önemli bir değer olduğunu zira birçok ülkede böyle güzel, temiz deniz ve sahillerin olmadığını ifade eden vatandaşlarımız, sahillerimizin değerini bilerek hareket etmemiz ve güzelim sahillerimizi kirletmelerine izin vermemek gerektiğini

sözlerine eklediler.