KKTC Atıcılık Federasyonu sporcularından Salahi Zaimoğlu, Türkiye Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası’nda yarışacak.

Karatay Belediye Spor Kulübü adına yarışan Salahi Zaimoğlu konu ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Zaimoğlu’nun açıklaması şöyle;

“Konya’da düzenlenen Skeet Türkiye Şampiyonası’nda 3. oldum. Yapılan tüm yarışmalar sonucunda uzun bir aradan sonra tekrardan Türkiye Milli Takımı’na girerek 25 Temmuz 2025 tarihinde Fransa’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandım. Bu yolda öncelikle aileme, daha sonra bize katkı koyan müsteşar Hüseyin Cahitoğlu’na ve federasyon başkanımıza teşekkür ederim."