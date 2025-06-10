KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl 3. sü düzenlenecek olan Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi için kategorilere göre takım kayıt işlemleri dün başladı. Katılımcı Takımlar 18 Haziran tarihine kadar kayıt işlemlerini yapabilecekler.

6 farklı kategoride düzenlenecek Şampiyona için kayıt işlemleri sırasında yapılması gerekenler ve organizasyon kuralları aşağıda belirtilen sekli ile uygulanacak.

ŞAMPİYONA KATILIM ŞARTLARI

. Alt yapılarda ( U12, U13, U16,U17) Federasyona üye olan kulüp ve kulüp namına lisansı olan sporcular kendi kulüp takımı sporcuları ile takım oluşturabilir.

. Bu kategoriler için Federasyonda sporcu lisans kayıdı olamayanlarda bu şart aranmayacak .

. Tüm Kategoriler için 2024-2025 Sezonunda Federasyon da lisans kaydı bulunan ve resmi müsabakalara iştirak eden sporcular için sağlık raporu istemeyecektir.

. Bu madde dışında kalanlar ( 2024-2025 Sezonunda resmi müsabakalarda yer almayanlar ) kayıt işlemleri sırasında sağlık raporunu sunmaları gerekmektedir.

. Alt yapılarda şampiyona katılım ücreti takım için 500 TL , Büyükler kategorisinde 1200 TL dir.

. Tüm Kategoriler için katılım ücretleri ÖYAK KKTC Voleybol Federasyonu hesabına yatırılacaktır.

. Takım Kayıtları U16 Kız U17 Erkek , Büyük Bayan ve Büyük Erkekler için Voleybol Federsoyonu resmi Web Sitesi (www.kktcvoleybol.org ) Plaj kayıt liginden yapılacaktır. Kayıt işlemleri sırasında kategorilere dikkat edilmesi önemle hatırlatılır. ( örneğin Büyükler veya Yıldızlar)

. U12 Kız ve U13 Erkek kayıt işlemleri Voleybol Federasyonuna yapılacaktır.

. Tüm Kategorilerde katılım gösterecek olan takımlar önceki yıllarda olduğu gibi kendi takım formaları ile yarırışacaklar ve formalarını reklam alabilecekler.

. Müsabaka Programı 18 Haziranda kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Planlanan Tarih 4-31 Temmuz dur.

. Çok yoğun bir Sezon geçiren Voleybol paydaşları için Ağustos ayı 1 aylık dinlenme zamanı olarak ayrılmış ve herhangi bir faaliyet programa dahil edilmemiştir.