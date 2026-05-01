Lefkoşa’da geçtiğimiz Pazar gecesi Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitiminin ardından öfkelenen Fenerbahçe taraftarı 20 yaşındaki Özçağ Olgun, taşkınlık yapmaması için kendisine engel olmaya çalışan bir kişiyi darp edip burnunu kırmış, ardından başka bir kişiyi sırtından bıçaklamış, kız arkadaşının da kolunu yaralamıştı.

“Vahim zarar, yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan 20 yaşındaki Özçağ Olgun dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 26 Nisan 2026 tarihinde saat 22:10 raddelerinde Lefkoşa’da Gazeteci kemal Aşık Caddesi üzerinde Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitiminden sonra taşkınlık yapmaması için kendisine engel olmaya çalışan isminin baş harfleri İ.K.’nin yüzüne yumruk vurarak burnunun kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, zanlının akabinde tasarrufunda taşıdığı bıçağı A.A.’nın sırtına sokarak bir santim delik açılmasına sebebiyet verdikten sonra, yine kendisine engel olmaya çalışan kız arkadaşı R.A.’nın kolunun 2 santim kesilmesine sebep olduğunu açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, birçok ifade temin edildiğini ve birçok kamera görüntüsü incelendiğini kaydetti.

Polis, zanlının doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp izleri tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde darp edildiğini söylediğini ve bu hususun da araştırıldığını kaydetti. Polis, alınacak yeni ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu ifade ederek, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.