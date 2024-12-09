Halkın Partisi köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Alayköy’ü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi ve görüşlerini paylaştı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay sahte diploma verenlerin duruşmalarının başladığını, şimdi sıranın diploma alanların duruşmalarına geldiğini kaydetti.

Özersay, “Polis soruşturmaları madem ki tamamlandı o zaman artık gecikmeksizin bu sahte diplomaları alanların da mahkeme önünde duruşmalarının başlanması, yargılanmaya başlanmaları gerekir.” vurgusu yaptı. Halkın Partisi olarak bu konuları ilk günden itibaren takip ettiklerini, polis ve Başsavcılık kanalıyla bilgi talep ederek sürekli kamuoyu ile paylaştıklarını da belirten Özersay “Halkın Partisi olarak sadece sahte diploma dosyalarının değil diğer tüm yolsuzluk dosyalarının da peşini bırakmayacağız.” dedi.