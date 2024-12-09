Patates ithalatının artması ve üretimin azalması, hem tarım sektörünü hem de kırsal kalkınmayı tehdit ederken, üreticiler yetkililerden acil çözüm bekliyor. Fiyatı ve ithalatıyla haftalardır gündemdeki yerini koruyan patates, farklı tartışmaları da üreticilerin tepkisiyle gündeme taşıdı.

Uzun yıllardır patates üretimiyle geçimini sağlayan çiftçiler, hem üretimin geldiği noktadan hem de ithalat politikalarından duyduğu rahatsızlığı sosyal medyadan paylaştı.

Yaşadıkları sıkıntıları paylaşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Çetereisi, “Bir zamanlar dönümlerce patates üretip hem Türkiye’ye hem de Yeşil Hat Tüzüğünden tonlarca patatesi Rum Kesimi’ne ihraç ederdik. Ettiniz, eylediniz, vazgeçtik. Şimdi böbürlenerek patates ithal ettiniz diye açıklama yapıyorsunuz. Yazıklar olsun, üretimi ne hale getirdiniz!” diyerek isyan etti.

Artık üretim yapmaktan vazgeçtiğini belirten Çetereisi, tarımdan tamamen çekilme kararını “Ben tüm makineleri bile sattım. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi şimdi anlıyorum” ifadeleriyle savundu.

Yalnızca tarımda değil, hayvancılıkta da benzer bir tehlikenin kapıda olduğuna dikkat çeken Çetereisi, “Size şunu da söyleyeyim, bu şekilde giderse hayvancılık da bitecek ve ithal edecekler. Bunu halka söyleyeyim çünkü yönetenler anlamaz” dedi.