KKTC Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken, cep telefonunda bulunan, daha önceden sahte olarak adına düzenlenmiş oturma iznini görevli memura ibraz eden 21 yaşındaki Raheela Sajjad ve yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen 34 yaşındaki Mubashir Ali ve 30 yaşındaki Qasir Muhammad,

tutuklandı.

Mubashir Ali ve Qasir Muhammad, mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada polis memuru olayla ilgili detayları paylaştı.

Polis, 20 Haziran 2025 tarihinde KKTC Havalimanı yolcu giriş bölümünde yaşanan olayda, KKTC’ye giriş yapmak isteyen Raheela Sajjad’ın muhaceret memuruna, telefonundan adına sahte olarak düzenlenmiş KKTC oturum iznini gösterdiğini belirtti.

Yapılan soruşturma sonucunda, Raheela Sajjad’ın eşi Mubashir Ali’nin 9 yıldır KKTC’de çalışma izniyle bulunduğu tespit edildi.

Mubashir Ali ifadesinde, eşini KKTC’ye getirmek istediğini ve okuma-yazma bilmediği için işlemleri arkadaşı Qasir Muhammad’e devrettiğini söyledi. Ali, bilet alımı ve gerekli belgeler için Qasir Muhammad’e 20 bin TL ödediğini, ardından Qasir’in kendisine WhatsApp üzerinden hem uçak biletini hem de sahte evrakı gönderdiğini anlattı. Bu evrağı eşine göndererek, girişte göstermesini istediğini beyan etti.

Polis, her iki zanlının tutuklandığını ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü, özellikle sahte olarak düzenlenen ve KKTC İçişleri ile Dışişleri Bakanlığı onaylı gibi gösterilen noter davetiyesinin kaynağının araştırıldığını ifade etti. Ayrıca meseleyle bağlantılı olabilecek diğer kişilerin de tespitine yönelik çalışmalar yapılacağını belirterek, 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, sunulan şahadeti değerlendirerek, her iki zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmalarına karar verdi.