Bilişim Sistemi Aracılığıyla Dolandırıcılık ve Sahtekarlıkla Para Temini suçlarından tutuklanan Takunda William Mugoni, Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru, duruşmada olguları aktardı.

Polisin verdiği bilgiye göre zanlı, 17 Kasım 2024 tarihinde, bir bankanın üçüncü dünya ülkesi vatandaşları için kullandığı worldermit adlı sistemdeki bir güvenlik açığından faydalandı. Sistemin sadece yurt dışından KKTC’ye para gönderimine izin verdiğini bilmesine rağmen, yurtdışına havale yaptı. Ardından bilişim sistemi üzerinden yaptığı işlemlerle, gönderdiği meblağın iki katını iade ettirerek toplamda 162.705,98 TL parayı sahtekarlıkla elde etti.

Olayın toplamda 20 sanıklı olduğunu belirten polis, işlemlerin çoğunlukla Güzelyurt’taki banka şubesinde gerçekleştiğini, zanlının ise işlemlerini Gönyeli şubesinden yaptığını söyledi. Daha önce aynı olay kapsamında 9 kişi yargılanmış; biri beraat ederken 8 kişi mahkum olmuştu.

Polis, zanlının 23 Haziran 2025’te Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’nde giriş-çıkış işlemleri sırasında hakkında bulunan derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. Zanlı, parayı okul ve ihtiyaçları için harcadığını ve bankadan aldığı parayı "promosyon" sandığı için sorgulamadığını savundu. Ayrıca cep telefonu veri incelemesi için laboratuvara gönderildi.

Zanlıya ilerleyen süreçte ara dava tebliği yapılacağı belirtildi. Polis, zanlının soruşturmaya etki edemeyeceğini, ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu vurgulayarak teminat talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışını yasakladı, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ıspat-ı vücut yapmasına ve 70 bin TL nakit teminat yatırmasına karar verdi. Ayrıca 600 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması emredildi.