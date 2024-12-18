Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından geçtiğimiz cumartesi günü trafik kontrolü esnasında kontrol maksatlı durdurulan kiralık araç sürücüsü 21 yaşındaki Mohamed Beshır, kullanımındaki araca ait kira sözleşmesini görevli polise beyan edemedi, araca ait evrakları polise ibraz etmesi için kendisine süre verildi.

Bahse konu şahıs, araca ait kira sözleşmesinde kendi ismi olmamasına rağmen, cezadan kurtulmak maksadıyla, kira sözleşmesinin ek şoför kısmına kendi adını yazıp belgeyi sahteledikten sonra polise ibraz etti.

Yapılan muhaceret kontrolünde ise Mohamed Beshır’ın ülkede ikamet izinsiz bulunduğu tespit edildi.

"Resmi Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme ve İkamet İzinsiz" suçlarından tutuklanan Mohamed Beshır dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Aralık 2024 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde trafik kontrolünde bulunan görevli polis memurunun, zanlının kullanımında bulunan ZUC 414 plakalı aracı durdurup kontrol yaptığını söyledi.

Polis, zanlının trafik polisine araç kira sözleşmesinin yanında olmadığını ve daha sonra polise getireceğini beyan ettiğini açıkladı.

Polis, 14 Aralık 2024 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğine gelen zanlının bir şirket adına düzenlenen ve 13 Aralık 2024 ile 16 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli araç kira sözleşmesine kendi adını yazarak sahteledikten sonra Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şube amirliğinde görevli polise vererek sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Polis, 16 Aralık 2024 tarihinde Lapta'da faaliyet gösteren araç kiralık şirketinden yapılan soruşturmada söz konusu aracı isminin baş harfleri J.U.W.’ye kiraladıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, aynı gün Lefkoşa Adli Şubeye celp edilen zanlının işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini kaydetti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, emare olarak alınan kira sözleşmesi ile kira sözleşmesi makbuz kökünün üzerindeki yazının, zanlıdan alınan el yazı ve imza örnekleri ile karşılaştırılacağını açıkladı. Polis memuru, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verdi.