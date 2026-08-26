Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,Barcelona'nın KKTC'de kamp yapması konusunda Rum kesiminin engelleme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "KKTC’de gerçekleştirilecek sportif, kültürel ve gençlik faaliyetlerinin engellenmeye çalışılması, sporun birleştirici ruhuyla bağdaşmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu; gençlerin spor aracılığıyla bir araya gelmesini, farklı ülkelerden ve kültürlerden gençlerin dostluk ve kardeşlik içerisinde deneyim paylaşmasını engellemek yerine, sporun barış, iletişim ve dayanışma köprüsü olma özelliğine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

"FC Barcelona Academy gibi dünya çapında tanınan bir futbol akademisinin ülkemizde gençlerimize yönelik bir kamp düzenleyecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Gençlerimizin uluslararası standartlarda eğitim ve deneyim kazanmasına katkı sağlayacak bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz" diyen Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda karşı karşıya bırakıldığı izolasyonun spor alanında da sürdürülmeye çalışılmasını doğru bulmadıklarını ifade etti.

Gençlerin, dünyanın farklı ülkelerindeki yaşıtlarıyla spor yapmasının, eğitim almasının ve uluslararası organizasyonlarda yer almasının önüne siyasi engeller konulmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Ataoğlu, Sporun, siyasi engellerin değil; dostluğun, kardeşliğin ve gençlerin ortak geleceğinin aracı olması gerektiğine inandığını söyledi.

Ataoğlu açıklamasına şöyle devam etti;

"Güney Kıbrıs Rum Kesimi Hükümeti ve Rum Futbol Federasyonu’nu, gençlerin önüne yeni engeller koymak yerine sporun birleştirici gücünü desteklemeye davet ediyoruz.

KKTC’de gerçekleştirilecek FC Barcelona Academy kampının herhangi bir siyasi tartışmanın konusu haline getirilmeden, gençlerin spor yapma ve uluslararası deneyim kazanma hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Ülkemizde gerçekleştirilecek kampın başarıyla tamamlanmasını diliyor, organizasyonda yer alacak tüm genç sporcularımıza başarılar diliyorum."