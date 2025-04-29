Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısından sahte araç sigortası poliçesiyle giriş-çıkış yapan Rus vatandaşı Satanislav Arkhangelskıı hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Sahte poliçe düzenleme, tedavüle sürme” suçlamasıyla yargılanan sanık 6 ay hapse mahkum edildi.

Yargıç, 25 Kasım 2024 tarihinde saat 19:20'de Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yapmak isteyen Güney Kıbrıs’ta sakin sanığın görevli muhaceret memuruna giriş işlemlerini yapmak üzere kendi adına düzenlenen Rusya pasaportu ile birlikte sahte olarak düzenlenmiş olan ve kullanımında olan KYL 179 plakalı araca ait olduğu görülen sigorta poliçesini verip sahte evrağı tedavüle sürdüğünü söyledi. Yargıç, sanığın aynı gün Derinya kapısından güneye gittiğini belirtti.

Yargıç, hakkında tutuklama emri çıkarılan sanığın 27 Ocak 2025 tarihinde Metehan Kara Giriş Kapısından kullanımında bulunan KSR 012 plakalı araç ile KKTC'ye giriş işlemleri yaptırdığı anda tespit edilerek aleyhinde bulunan derdest emri gereği tutuklandığını açıkladı. Yargıç, sanığın soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti. Yargıç, sanığın resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme suçlarının 10 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi ve yaygın suçlar olduğuna vurgu yaptı. Yargıç Vedia Berkut Barkın, sahtecilik suçlarının yaygınlığına ve kamuyu yakından ilgilendirdiğine değinerek, sanığa oybirliği ile 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.