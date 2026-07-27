Çayırova–Bafra arasındaki bir inşaat alanında aniden rahatsızlanan 45 yaşındaki Muhammad Nazeer, hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında yapımı devam eden bir inşaat alanında arkadaşlarıyla çay içtiği sırada aniden rahatsızlanan Muhammad Nazeer, ambulansla Bafra Yakın Doğu Sağlık Merkezi’ne götürüldü.

Nazeer, burada yapılan muayenenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.