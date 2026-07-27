Mallıdağ’da kendisine emanet edilen 12 klasik bisikleti mal sahibinin bilgisi ve izni olmaksızın satan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 21 Ekim 2025’de kendisine emanet edilen bisikletleri satarak sahtekârlıkla 84 bin TL para temin ettiği tespit edilen U.V. (E-68) tutuklandı.

-Ercan'da uyuşturucu

Ercan Havalimanı’ndan dün saat 11.30’da yurt dışına çıkış yapacak O.T. 'nin (E-30) üzerinde uyuşturucu bulundu.

X-ray cihazından geçtiği sırada, polis tarafından aranan ve eşyalarının arasında yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulunan bahse konu şahıs tutuklandı.

-Gönyeli’de araç yakan şahıs tutuklandı

Gönyeli’de dün sabaha yakın yanan park halindeki FR 141 plakalı aracın yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği tespit edildi. Meselede zanlı görülen D.K. (E-38) tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.