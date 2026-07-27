Mağusa'da meydana gelen '1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ve KKTC’ye Kanunsuz Giriş' suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri D.B dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Tekin mesele ile ilgili olguları aktardı.

Polis, 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 raddelerinde Ukrayna vatandaşı olan D.B'nin yapılan muhaceret kontrolü ve sorgulaması neticesinde 14 Kasım 2025 tarihinde ihraç edildiğinin 23 Temmuz 2026 tarihinde ise Mağusa'da bulunan ve henüz tespit edilemeyen 1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ederek Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kanunsuz bir şekilde giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlıdan mesele ile ilgili olarak izahat istendiğinde Ayia Napa bölgesinden yürüyerek Mağusa'ya giriş yaptığını ancak tam olarak nereden girdiğini hatırlamadığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının yapılan üst aramasında kendisini belgeleyen herhangi bir kimlik veya pasaport tespit edilmediğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının 14 Kasım 2025 tarihinde "Dükkân Açma, Sirkat, Kasti Hasar" meselelerinden dolayı KKTC'den ihraç edildiğini de aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını, PGM Muhaceret Amirliğine gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini kaydeden polis, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.