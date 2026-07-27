Lefke'de meydana gelen 'Kanunsuz Hintkeneviri Keneviri Ziraatı ve Tasarrufu' suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri N.A dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Buğra Erdoğdulu olguları aktardı.

Polis, 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 07:40’ta Yeşilyurt’ta sakin N.A'nın çalışmakta olduğu Seralar bölgesinde bulunan seralar içerisinde boyları 150-180 santim arasında değişen toplam 5 kök Hintkenviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bitkilerin dikimini yapıp tasarrufunda bulundurarak sulaması ve bakımlarını yaptığı esnada Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı gün konu bitkilerin ziraatçı tarafından kontrol edildikten sonra tümünün emare olarak alındığını ve zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, ele geçirilen bitkilerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenmesini gereken kamera görüntülerinin olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.